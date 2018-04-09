Хорват и Бовилье сыграют за Канаду на ЧМ-2018

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Антони Бовильё сыграют за сборную Канады на чемпионате мира-2018, информируют официальные «твиттеры» клубов.



23-летний Хорват в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 64 встречах, сумев отметиться 44 (22+22) очками при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа. Бовилье в 71 игре набрал 36 (21+15) баллов при показателе полезности "+2" и 16 минутах штрафа.

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