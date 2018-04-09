Сборную США на ЧМ-2018 возглавит тренер «Детройта» Блэшилл

Хоккейную сборную США на чемпионате мира-2018 возглавит Джефф Блэшилл, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крейг Кастенс. Блэшилл возглавляет «Детройт Ред Уингз», который второй год подряд не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.



Блэшилл возглавлял сборную США на чемпионате мира-2017, национальная команда под его руководством тогда заняла пятое место.



Также журналист сообщает, что на ЧМ-2018 в сборную США должен приехать молодой форвард «красных крыльев» Дилан Ларкин.

Патрик Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2018