Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» – «Атлетик»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2018 /

Сборную США на ЧМ-2018 возглавит тренер «Детройта» Блэшилл

Сборную США на ЧМ-2018 возглавит тренер «Детройта» Блэшилл
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккейную сборную США на чемпионате мира-2018 возглавит Джефф Блэшилл, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крейг Кастенс. Блэшилл возглавляет «Детройт Ред Уингз», который второй год подряд не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Блэшилл возглавлял сборную США на чемпионате мира-2017, национальная команда под его руководством тогда заняла пятое место.

Также журналист сообщает, что на ЧМ-2018 в сборную США должен приехать молодой форвард «красных крыльев» Дилан Ларкин.

Патрик Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент