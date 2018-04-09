Таварес не приедет на ЧМ-2018, у игрока нет контракта

Нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес отказался приехать со сборной Канады на чемпионат мира–2018, информирует NY Post. У 27-летнего хоккеиста в ближайшее время истекает контракт с «островитянами». Таварес является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира в составе сборной Канады. На мировых первенствах он играл трижды – с 2010 по 2012 год.



В регулярном чемпионате в сезоне–2017/18 Таварес в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности "-12" и 26 минутах штрафного времени.