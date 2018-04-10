Генменеджер «Далласа»: Ничушкин с нетерпением ждёт возможности вернуться в НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал возможность возвращения в клуб нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.

«Лично говорил с Вэлом трижды в течение этого сезона. К тому же наши скауты общались с агентом Валерия, когда он играл на различных турнирах, поэтому я абсолютно убеждён, что он хочет вернуться в НХЛ. Сейчас я не могу говорить, что это произойдёт с вероятностью в 100 процентов, потому что сделка ещё не завершена.

Думаю, что Ничушкин с нетерпением ждёт возможности вернуться в НХЛ. Существуют хорошие шансы, что он сыграет за сборную России на чемпионате мира в Дании. Посмотрим, что у него там получится. Всё, что я могу сейчас сказать, это то, что мы открыты для ведения переговоров, а там посмотрим», — цитирует Нилла пресс-служба клуба.

23-летний российский нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013-2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 16 матчах плей-офф в его активе 8 (2+6) баллов.