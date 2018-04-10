Ларионов: невозможно говорить про будущее Якупова, он думает только о плей-офф

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы форварда «Колорадо Эвеланш» Наиля Якупова, прокомментировал будущее хоккеиста.

«Про будущее Наиля Якупова пока невозможно говорить, лезть в головы людям. Нужно посмотреть, как пройдёт сезон. Ситуация может поменяться в любую секунду. Сейчас он игрок «Колорадо», до 1 июля контракт у Наиля именно с этим клубом. Все мысли хоккеиста только об игре в плей-офф, «Эвеланш» предстоит трудная серия с «Нэшвилл Предаторз», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном сезоне-2017/18 24-летний Якупов сыграл 58 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 7 результативных передач при показателе полезности ‹+2». В первом раунде плей-офф «лавинам» предстоит сыграть с лучшим клубом «регулярки» «Нэшвиллом»