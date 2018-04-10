Защитник «Чикаго» Мёрфи сыграет на ЧМ-2018, Анисимов не определился

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи сыграет за сборную США на чемпионате мира 2018 года в Дании. Его российский одноклубник Артём Анисимов с решением пока не определился. Об этом сообщил клубный журналист Эрик Лир.

25-летний Мёрфи в этом сезоне сыграл 76 матчей и набрал 14 (2+12) очков. Хоккеист в пятый раз подряд будет представлять американскую сборную на мировом первенстве. В общей сложности в рамках чемпионатов мира он сыграл 33 матча, в которых забросил 4 шайбы и сделал 3 передачи. На мировом первенстве 2015 года он стал бронзовым призёром. На ЧМ-2016 Коннор стал лучшим снайпером турнира среди защитников и был включён в топ-3 игроков своей сборной.

29-летний Анисимов принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата-2017/18, забросил 20 шайб и сделал 11 передач. В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира 2014 года и дважды серебряным призёром (2010, 2015).