В «регулярке» НХЛ установлен самый низкий показатель по числу россиян за 3 года

В регулярном сезоне-2017/18 хотя бы по одному матчу в Национальной хоккейной лиге сыграли 39 российских игроков, информирует Quant Hockey.

Это самый низкий показатель за последние три года (в сезоне-2016/17 – 42 игрока, 2015/16 – 41).



Топ-5 европейских стран по представительству в НХЛ:

1. Швеция – 98 (в прошлом сезоне – 91)

2. Финляндия – 42 (в прошлом сезоне – 39)

3. Россия – 39 (в прошлом сезоне – 42)

4. Чехия – 37 (в прошлом сезоне – 38)

5. Швейцария – 15 (в прошлом сезоне – 15).

Добавим, что Канаду в общей сложности представляли 446 игроков (в прошлом сезоне – 451), а США – 269 (266).