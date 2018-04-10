В «регулярке» НХЛ установлен самый низкий показатель по числу россиян за 3 года

В регулярном сезоне-2017/18 хотя бы по одному матчу в Национальной хоккейной лиге сыграли 39 российских игроков, информирует Quant Hockey.
Это самый низкий показатель за последние три года (в сезоне-2016/17 – 42 игрока, 2015/16 – 41).
Топ-5 европейских стран по представительству в НХЛ:
1. Швеция – 98 (в прошлом сезоне – 91)
2. Финляндия – 42 (в прошлом сезоне – 39)
3. Россия – 39 (в прошлом сезоне – 42)
4. Чехия – 37 (в прошлом сезоне – 38)
5. Швейцария – 15 (в прошлом сезоне – 15).
Добавим, что Канаду в общей сложности представляли 446 игроков (в прошлом сезоне – 451), а США – 269 (266).