Стал известен состав участников Кубка губернатора Нижегородской области

Определился полный состав участников предсезонного хоккейного турнира – Кубок губернатора Нижегородской области — 2018, сообщается на официальном сайте нижегородского «Торпедо».
Помимо хозяев в турнире примут участие московские «Динамо» и «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист», рижское и минское «Динамо».
Традиционный турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призёров.
Календарь матчей:
5 августа, воскресенье
12:00 Динамо (Москва) — Динамо (Рига) — матч пройдёт в ДС им. Коноваленко
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Минск)
6 августа, понедельник
15:00 Динамо (Москва) — Автомобилист (Екатеринбург)
19:00 Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
7 августа, вторник
15:00 Динамо (Москва) — Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Рига)
8 августа, среда
15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Автомобилист (Екатеринбург)
9 августа, четверг
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Рига)
19:00 Динамо (Москва) — Динамо (Минск)
10 августа, пятница
15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Рига)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Москва)
11 августа, суббота
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Спартак (Москва)