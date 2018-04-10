Стал известен состав участников Кубка губернатора Нижегородской области

Определился полный состав участников предсезонного хоккейного турнира – Кубок губернатора Нижегородской области — 2018, сообщается на официальном сайте нижегородского «Торпедо».

Помимо хозяев в турнире примут участие московские «Динамо» и «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист», рижское и минское «Динамо».

Традиционный турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призёров.

Календарь матчей:

5 августа, воскресенье

12:00 Динамо (Москва) — Динамо (Рига) — матч пройдёт в ДС им. Коноваленко

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Минск)

6 августа, понедельник

15:00 Динамо (Москва) — Автомобилист (Екатеринбург)

19:00 Динамо (Минск) — Динамо (Рига)

7 августа, вторник

15:00 Динамо (Москва) — Спартак (Москва)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Рига)

8 августа, среда

15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Минск)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Автомобилист (Екатеринбург)

9 августа, четверг

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Рига)

19:00 Динамо (Москва) — Динамо (Минск)

10 августа, пятница

15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Рига)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Москва)

11 августа, суббота

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Минск)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Спартак (Москва)