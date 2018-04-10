Иржи Секач принял участие в открытой тренировке «Ак Барса»

Сегодня, 10 апреля, «Ак Барс» проводит открытую тренировку в преддверии финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, информирует «Спорт-Бизнес Online».

Пропустил занятие форвард Андрей Попов, получивший повреждение в серии с «Амуром». Вместе с командой тренируется чешский нападающий Иржи Секач, который получил травму в серии с «Магниткой». Ранее было объявлено, что Секач выбыл из строя до конца сезона.

Вратари: Гарипов, Шарыченков и Мисбахов;

Зелёные: Марков – Яруллин, Клинкхаммер – Ландер – Азеведу, Секач;

Красные: Батыршин – Токранов, Абросимов, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Жёлтые: Лямкин – Охтамаа, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Синие: Сидоров – Манухов, Глухов – Свитов – Глинкин.

Первые два матча финальной серии пройдут в Казани 14 и 16 апреля.