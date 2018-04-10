А. Медведев: «Рейнджерс» — хороший вариант для Ковальчука, они голодны до побед

Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе нападающего СКА Илья Ковальчука в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У Ковальчука заканчивается контракт. В его активе есть победы в Кубке Гагарина, Олимпийских играх и чемпионатах мира, не хватает только Кубка Стэнли. Да, Илья не стал дожидаться нашего предложения и уже заявил о своём выборе в пользу НХЛ. Ему есть что там выигрывать.

Думаю, что он может себя там проявить. Ему необходимо ехать не просто в сильную команду, а туда, где будет комфортно играть. «Рейнджерс» – клуб с хорошей историей и голодный до побед. Думаю, что это хороший вариант для Ковальчука.

Говорят, что незаменимых игроков нет, но они есть. Без звёзд хоккей становится беднее, но у нас растут новые – Никита Гусев, к примеру. Он выходит на высший уровень», – цитирует Медведева ТАСС.