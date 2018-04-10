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Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек продолжит карьеру в «Спартаке»

Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек продолжит карьеру в «Спартаке»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек продолжит карьеру в «Спартаке». Соглашение будет рассчитано на один год.

29-летний словацкий вратарь в минувшем сезоне одержал 23 победы в 48 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,0 и коэффициенте надёжности 2,24. В плей-офф Гудачек в серии со СКА проиграл четыре матча из четырёх, отражая 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,66.

Помимо «Северстали» Гудачек в сезоне-2013/14 провёл один матч за «Сибирь».

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