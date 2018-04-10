Лучший снайпер «Калгари» Монахан перенёс четыре операции за две недели

Форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан перенёс четыре операции за последние две недели, сообщает Sportsnet.

Центральный нападающий «огоньков» последовательно перенёс операцию на левом запястье и три операции, связанные с паховой грыжей. С болью в руке Монахан провёл большую часть регулярного чемпионата, что не помешало 23-летнему игроку провести свой лучший сезон в карьере. Он набрал 64 очка (31+33) в 74 играх и стал не только лучшим снайпером «Флэймз», но и рекордсменом клуба по голам в овертаймах матчей «регулярок».