Э. Карлссон: это был самый тяжёлый год в моей карьере за девять лет в «Оттаве»

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал возможность своего ухода из клуба.

«Я сыграл последнюю игру за клуб? Ничего такого я не планирую, но это может произойти. С учётом того как сложился для нас этот сезон, у нас в составе могут быть перестановки. Но я надеюсь, что меня они не коснутся.

Не думаю, что я играл на уровне, который необходим команде для того, чтобы добиться успеха. Это моя вина, и меня это очень расстраивает. Я сделаю всё, чтобы подобное больше не повторилось. Это был самый тяжёлый год в моей карьере за те девять лет, что я провёл здесь. Как в профессиональном плане, так и в личном.

Очень печально, что ситуация в этом сезоне сложилась именно так. Но мы по-прежнему уважаем друг друга. Я отношусь к тому, что было, как к бизнесу, в котором есть не самые привлекательные стороны. Не более того. Мне нравится город, клуб, люди. Я здесь живу и буду жить, когда закончу карьеру, в какой бы команде я ни играл. Всё утрясется само собой», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.