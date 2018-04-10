Величкин – о Самсонове: его агент Ларионов не будет работать в сторону России

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал возможный отъезд голкипера команды Ильи Самсонова в НХЛ, где права на хоккеиста принадлежат «Вашингтон Кэпиталз».

«А какие теперь у нас шаги? Мы предложили Самсонову контракт, он как молодой вратарь, конечно, сомневается. Главное, что Игорь (агент Самсонова Игорь Ларионов – Прим. «Чемпионата») не сомневается. Игорь никогда не сомневается. Он категоричный парень, он никогда не будет работать в сторону России. Так что такая судьба у Ильи.

Илья понимает, что он поедет туда и будет играть в фарм-клубе. С ним уже разговаривало руководство «Вашингтона». Мы в курсе этого, Илья обо всём нам рассказывает. До 30 апреля у Самсонова контракт с «Металлургом», а потом он свободен. Конечно, квалификация ему будет. Он знает, что мы его всегда ждём, права на него закреплены за клубом, поэтому мы спокойно к этому отнеслись. Это выбор Ильи. Каждый человек сам делает свой выбор. Всё законно, всё правильно. Единственное, конечно, рановато ему туда ехать. Пока он в «Вашингтоне» будет не нужен, это абсолютно понятно. Ему прямо сказали: ты приедешь, побудешь на «предсезонке» и отправишься в АХЛ», — сказал Величкин «Чемпионату».

21-летний Самсонов в нынешнем сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионате при проценте отражённых бросков 92,6 и коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф вратарь выиграл 1 матч из 5, отражая 91,3 броска при коэффициенте надёжности 2,30.