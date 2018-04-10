Бурмистров: без разницы, кто будет играть в воротах ЦСКА, оба классные вратари

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о ЦСКА, с которым казанцы сыграют в финале Кубка Гагарина. Первый матч серии состоится 14 апреля в Казани.

«ЦСКА — это команда, которая всегда играет на высоком уровне. Думаю, что наши команды не сильно отличаются. Оба вратаря у них высокого класса, не стоит смотреть на то, что Сорокин неудачно сыграл в последней игре, он всегда доказывал, что он хороший вратарь. Без разницы, кто из них выйдет, сейчас мы не смотрим, куда бросать какому вратарю, просто тренируемся.

Большой перерыв? У нас и до этого почти все перерывы между сериями были длиной в неделю. Думаю, что ничего страшного, подготовимся и дадим бой», – передаёт слова Бурмистрова «Спорт Бизнес Online».