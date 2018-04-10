Потапов: финал с ЦСКА красивым не получится — будет много борьбы и вязкой игры

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина и поделился мнением о ЦСКА.

«Для меня это первый финал. Я так далеко ещё никогда не забирался. Финал у кого-то бывает раз в жизни, кто-то никогда до него не доходит. Поэтому сейчас мы концентрируемся на борьбе, на игре, на своей подготовке, готовим голову и тело. У ЦСКА подобрана отличная команда, многих ребят я знаю. Они прошли такую команду, как СКА, поэтому мы настраиваемся самым серьезным образом. Будет очень непросто. Они не дают времени ни в атаке, ни в обороне. Красивого хоккей не получится — будет много борьбы, вязкой игры.

То, что хоккеисты ЦСКА играли на Олимпиаде, не будет определяющим фактором. У ребят сейчас есть время к нам подготовиться, у нас было время. Можно, конечно, сетовать на погоду, ещё на что-то, но нужно выходить и делать свою работу — играть на победу. Неважно, как дела у тебя дома, болит ли что-то. Ты вышел на лёд и полностью отдаёшься.

Фактор вратарей? Мы разговаривали с Эмилем ещё до плей-офф, с Данисом говорили, вратари — это 75 процентов команды в плей-офф. Юханссон хорошо делал свою работу, полевые игроки ему помогали. Надо отдать ему должное, в определённые моменты он выручил команду. На Востоке во всех сериях нам противостояли вратари экстра-класса, поэтому мы готовы. Если вратарь чувствует, что партнёры ему доверяют, почему не показать такую классную игру. Не думаю, что парня с улицы взяли в ЦСКА — они знали, кто к ним едет, они рассчитывали на него, и он оправдал доверие.

После серии с «Трактором» я хотел отдохнуть. Несмотря на счёт, серия получилось непростой. Ребята очень много крови у нас выпили и физически, и эмоционально. Поэтому просто хотелось отдохнуть, а дальше готовиться к финалу. Просто не было бы ни с той, ни с другой командой. Победа ЦСКА не сенсация, потому что СКА и ЦСКА — это два топовых клуба. Не просто так же из игроков этих команд состояла сборная России на Олимпиаде практически 50 на 50. Вполне закономерно ребята отработали и победили, лучшая команда идёт дальше.

Более короткая серия в полуфинале — плюс для нас. ЦСКА потратил больше эмоциональных и физических сил. Нам, несмотря на счет, тоже было не просто. В небольшой перерыв нам удалось, как эмоционально перезагрузиться — побыть с семьями, посмотреть город и сменить картинку — так и физически подготовиться», — цитирует Потапова пресс-служба клуба.