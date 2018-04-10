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Яшин: Радулов помог бы сборной России на ЧМ, но принял решение не ехать

Яшин: Радулов помог бы сборной России на ЧМ, но принял решение не ехать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Чемпион мира—1993 Алексей Яшин прокомментировал решение российского форварда «Даллас Старз» Александра Радулова не ехать в составе сборной на чемпионат мира.

«Радулов не едет в сборную из-за конфликта со Знарком? Мне ни о каких конфликтах не известно, поэтому я ничего не буду здесь комментировать. Другое дело в том, что я считаю, что Александр – это классный игрок, который помог бы команде. Но он принял такое решение. Несмотря на это, я буду болеть за нашу команду и желаю ей удачи на чемпионате мира», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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