Найджел Доус покидает астанинский «Барыс»

Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус не стал продлевать контракт с командой и покидает её, сообщил в своём «твиттере» официальный сайт казахстанской команды.



«Спасибо, капитан Доус! Наблюдать за вашей игрой было настоящим удовольствием. Вы настоящий профессионал на льду и вне его. Желаем удачи в погоне за кубком», — написано в «Твиттере».



33-летний Доус стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18, на его счету 55 (35+20) очков в 46 играх.

Увидеть сообщение клуба также можно в его официальном «твиттере».