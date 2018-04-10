Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Найджел Доус покидает астанинский «Барыс»

Найджел Доус покидает астанинский «Барыс»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус не стал продлевать контракт с командой и покидает её, сообщил в своём «твиттере» официальный сайт казахстанской команды.

«Спасибо, капитан Доус! Наблюдать за вашей игрой было настоящим удовольствием. Вы настоящий профессионал на льду и вне его. Желаем удачи в погоне за кубком», — написано в «Твиттере».

33-летний Доус стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18, на его счету 55 (35+20) очков в 46 играх.

Увидеть сообщение клуба также можно в его официальном «твиттере».

СКА – фаворит в борьбе за Бывальцева. Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Как изменится тренерский штаб «Спартака» и кто перейдёт в «Салават Юлаев».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент