Тренеры «Эдмонтона» и «Калгари» провели день с игроками, пострадавшими в аварии

Тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан и наставник «Калгари Флэймз» Глен Галуцен провели день с молодёжной командой «Гумбольдт Бронкос», игроки которой попали в тяжёлую автомобильную аварию. Напомним, в катастрофе в Канаде погибло 15 молодых хоккеистов.



«Сейчас все внимание уделяется жертвам и пострадавшим, которые находятся в больнице. Но на самом деле случившееся коснулось значительно большего количества людей. Я не принял во внимание тех, кто принимал у себя дома хоккеистов из других городов, а также бабушек, дедушек, подруг, дальних родственников. В больнице было очень много людей. День получился очень эмоциональным. Было и горе, и даже радость. Я нахожусь под сильным впечатлением», — рассказал Маклеллан.

«Сегодня мы все – «Бронкос». В НХЛ почтили память погибших в аварии юниоров Количество жертв автомобильной аварии в Канаде выросло до 15 человек.