Фомичёв: у СКА более мастеровитые игроки, но с ЦСКА им не хватало уверенности

Бронзовый призёр чемпионата России, комментатор Александр Фомичёв поделился мнением о причинах поражения СКА в серии с ЦСКА (2-4).



«Победа ЦСКА – совокупность нескольких факторов. Москвичи сыграли здорово в обороне, особенно это касается меньшинства. Нельзя не отметить и вратарей. Илья Сорокин выручал в каких-то матчах, в других играх Ларс Юханссон сыграл просто блестяще, особенно, в последних двух встречах. Обратите внимание также на количество блокированных бросков игроками ЦСКА – более 20 в некоторых играх. При этом у СКА не было каких-то суперкрасивых розыгрышей, которые проходили в других сериях.



Я бы не сказал, что СКА физически проседал по ходу серии. Возможно, это было в какие-то отдельные моменты матчей, но после пауз, после вбрасываний, хоккеисты мгновенно приходили в себя, и СКА возвращался в свои кондиции. Команде Олега Знарка не хватало уверенности, которая у них была раньше.



У ЦСКА состав глубже, но у них несколько ребят заболели. Мы можем вспомнить и Максима Шалунова, и Сергея Шумакова, и Константина Окулова. Не все хоккеисты в этой серии могли играть в полную силу. У ЦСКА был укороченный состав. Я бы сказал, что у СКА хоккеисты мастеровитее, особенно это касается запасных игроков. У них, например, Антон Белов не всегда попадал в состав – в любой другой команде этот защитник точно бы играл постоянно», — цитирует Фомичёва официальный сайт лиги.



Валяли дурака. СКА проиграл, и ему нужны перемены Про Олимпиаду здесь нет ни слова.