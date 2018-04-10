Денисенко могли не взять в юниорскую сборную из-за эпизода с Прохоркиным

Защитник ярославского МХК «Локо» Иван Ковалёв поделился мнением по поводу причины отсутствия форварда Григория Денисенко на сборах юниорской сборной России.



«Клуб понёс потери, потому что готовиться к юниорскому чемпионату мира поехали Григорий Денисенко и Даниил Мисюль? Даня действительно сейчас в Новогорске, а вот Гриша находится в Ярославле. Насколько я знаю, он даже не тренировался со сборной. Возможно, тренерам не понравился эпизод, когда Гриша подрался с Николаем Прохоркиным или когда в последнем матче серии против петербургского «Динамо» жёстко встретил Владимира Барабанова. В любом случае он сыграет в финале», — цитирует Ковалёва официальный сайт МХЛ.

Посмотреть видео силового приёма на Прохоркине можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» МХЛ.