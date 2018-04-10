Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Мордовия» – «Волга»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20 /

Денисенко могли не взять в юниорскую сборную из-за эпизода с Прохоркиным

Денисенко могли не взять в юниорскую сборную из-за эпизода с Прохоркиным
Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20

Защитник ярославского МХК «Локо» Иван Ковалёв поделился мнением по поводу причины отсутствия форварда Григория Денисенко на сборах юниорской сборной России.

«Клуб понёс потери, потому что готовиться к юниорскому чемпионату мира поехали Григорий Денисенко и Даниил Мисюль? Даня действительно сейчас в Новогорске, а вот Гриша находится в Ярославле. Насколько я знаю, он даже не тренировался со сборной. Возможно, тренерам не понравился эпизод, когда Гриша подрался с Николаем Прохоркиным или когда в последнем матче серии против петербургского «Динамо» жёстко встретил Владимира Барабанова. В любом случае он сыграет в финале», — цитирует Ковалёва официальный сайт МХЛ.

Посмотреть видео силового приёма на Прохоркине можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» МХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент