Юдин: СКА может выигрывать кубок каждый год, но моментов с ЦСКА было мало

Экс-защитник СКА, телевизионный эксперт Александр Юдин подвёл итоги финальной серии Запада между СКА и ЦСКА (2-4).



«Встретились два гранда, такие битвы всегда вызывают большой интерес. На старте серии такого результата, конечно, предсказать было нельзя, пересеклись два равных соперника. А потом ЦСКА петербуржцев переиграл тактически. Московская оборона переловила на себя все шайбы, СКА натыкался на отлично организованную защиту, и моментов у команды Олега Знарка было мало. Да-да, мало! Даже в пятом матче. Понимаете, качественным вратарям надо бросать с пяти метров, с трёх метров, а с шести-семи их пробить уже трудно, габаритного вратаря так не обмануть. Голевые атаки должны быть как в СССР: пас налево, пас направо, бросок, даже третий пас лишний. Вот это – момент, всё остальное – не моменты. Плюс голкиперы с обеих сторон сыграть достойно.



Ведь забей в шестом матче Павел Дацюк в пустые ворота – и всё пошло бы по-другому, верно? Был свободный угол, а Павел не поднял шайбы, хотя в таких ситуациях её нужно поднимать обязательно. И вратарь успел подставить щиток. Это, кстати, говорит и о том, что хоккейный бог был на стороне ЦСКА. Овертайм в той игре живо проходил, могли забить и те, и другие. Но звёзды оказались на стороне москвичей.



Можно ли сказать, что в целом сезон для СКА успешен? Только для тех, кто съездил на Олимпиаду. А в КХЛ успех – это Кубок Гагарина. Только вот трудно завоевать чемпионство второй раз подряд, удержать его. Хотя я со своей стороны уверен, что у СКА есть всё, чтобы выигрывать Кубок каждый год», — цитирует Юдина официальный сайт КХЛ.

СКА уже не будет прежним. 7 игроков, которые могут покинуть Питер Илья Ковальчук станет далеко не единственной потерей «армейцев».