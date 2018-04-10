Гендиректор «Лады», покидающей КХЛ, написал обращение к болельщикам

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Владимир Вдовин написал обращение к болельщикам клуба.



«Позади остались четыре сезона выступления «Лады» в КХЛ, и мы благодарны любителям хоккея Тольятти за то, что всё это непростое время они, несмотря ни на что, верили в команду и поддерживали её даже при не наилучших результатах.



Считаю, что полные трибуны «Лада-Арены» — лишнее доказательство тому, что Тольятти – это город хоккея, а поход на матчи «Лады» за эти годы стал по-настоящему семейным событием и праздником. И, конечно, ничего этого бы не было без верных болельщиков, которые любят и понимают хоккей и являются одними из лучших в стране.



За четыре года нам удалось вернуть жизнь в школу «Лады», которая оказалась буквально разграблена в 2010 году. Теперь наши воспитанники, как и в лучшие годы, вновь регулярно вызываются в юниорские и молодёжную сборные России.



Ещё раз хотел бы выразить слова благодарности болельщикам, «Ладе» действительно повезло, что у неё есть такая поддержка», — указано в обращении на официальном сайте клуба.

Место «Югры» и «Лады» в Вышке. Хватит ныть об убийстве хоккея КХЛ сделала то, что и должна.