Доус: хочу выиграть Кубок Гагарина, с новым клубом пока не определился

Нападающий Найджел Доус прокомментировал свой уход из астанинского «Барыса».



«С сожалением хочу сообщить болельщикам, что ближайшие несколько сезонов я точно не проведу в хоккейной команде „Барыс“, не буду играть и жить в Астане. Надеюсь, что болельщики меня поймут. Приходит время, когда нужно что-то менять, когда пора двигаться дальше. Мне хочется выиграть Кубок Гагарина. Я провёл очень хорошие сезоны в Астане, их было много. Я старался помочь „Барысу“, дать самое лучшее. Мне здесь нравится — нравятся болельщики, нравится атмосфера. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба, которое поняло, что мне нужно готовиться к следующему сезону.



Я не смогу поехать на чемпионат мира, но не отказываюсь выступать за сборную Казахстана. Я надеюсь, что в следующем году буду играть на чемпионате мира в группе „А“. Руководство пошло мне на встречу, меня отпустили. Я уже вне команды, которая готовится к турниру. Я всем благодарен. Мы встретились, решили все вопросы. Я не хочу уходить из „Барыса“ со скандалом, с тяжёлым сердцем. Не хочу, чтобы у кого бы то ни было оставался осадок после меня. Я провёл тут хорошее время, и уходить нужно хорошо. Надеюсь, что мы ещё не раз увидимся с казахстанскими болельщиками.



Я определился с новым клубом? Нет. Сейчас у меня есть выбор. Мы только начинаем вести переговоры. Мы только переговорили с руководством „Барыса“ и пришли к пониманию, что следующий сезон я здесь играть не буду. И вот в ближайшее время начнутся переговоры с другими командами», — цитируют игрока Vesti.kz.



Найджел Доус покидает астанинский «Барыс»