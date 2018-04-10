Аарон Экблад сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад выразил желание приехать на чемпионат мира—2018 в составе сборной Канады, информирует в своём «твиттере» журналист Алан Пьюпар.



22-летний Экблад в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 82 матчах, сумев записать на свой счёт 38 (16+22) баллов при показателе полезности "+9" и 71 минуте штрафного времени.



Стоит отметить, что в составе сборной Канады на чемпионат мира собираются приехать сразу несколько топ-хоккеистов, в том числе Конор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джордан Эберле и Бо Хорват.

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