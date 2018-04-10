В составе сборной Швеции на ЧМ-2018 сыграет Мика Зибанеджад

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад пополнит состав сборной Швеции на чемпионате мира—2018, информирует официальный «твиттер» команды.



24-летний Зибанеджад в завершившемся регулярном чемпионате принял участие в 72 встречах, записав на свой счёт 47 (27+20) очков при показателе полезности "-23" и 14 минутах штрафного времени.



Стоит отметить, что в составе шведов на ЧМ-2018 в Дании также сыграют защитник Адам Ларссон и нападающий Микаэль Баклунд.

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