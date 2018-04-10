Нападающий красноярского «Сокола» Александр Сёмин стал фигурантом дорожного скандала, информируют «Сибновости».



«Судя по видео, появившемуся в YouTube, автомобиль Сёмина двигался по полосе встречного движения. Дорогу ему перегородил водитель, у которого в салоне работал видеорегистратор. Звука на записи нет, однако, судя по картинке, сперва разбираться вышел отец прославленного хоккеиста, а после и сам Сёмин. В конце ролика видно, что автомобиль двукратного чемпиона мира возвращается на свою полосу, а Сёмин-старший пинает машину, преградившую им путь», — сообщает издание.