Власти ошибочно сообщили семье одной из жертв аварии в Канаде о смерти сына

Представитель министерства юстиции Саскачевана рассказал, что местные власти допустили ошибку при составлении списка погибших хоккеистов молодёжного клуба «Гумбольдт Бронкос».



Как сообщается, врачи приняли погибшего вратаря Паркера Тобина за Ксавьера Лабелла благодаря их внешнему сходству. Лабелл отделался ранениями, но его родители получили звонок, который сообщил о гибели сына.



«Это были тяжёлые звонки, когда нам пришлось сообщать об ошибке. Особенно нелегко было сообщить родителям Тобина о его гибели, хотя у них была надежда. Нам очень жаль», — сообщил представитель министерства.