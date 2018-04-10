Дадонов сообщил, что с ним пока не связывались представители сборной России

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов рассказал, что к нему пока не обращались из сборной России по поводу возможного участия в ЧМ-2018, сообщает в своём «твиттере» журналист Мэттью ДеФранк.



Напомним, что «Флорида» не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. 29-летний Дадонов в 74 матчах сезона сумел отметиться 65 (28+37) очками при показателе полезности "+10" и 8 минутах штрафного времени. В среднем российский нападающий проводил на льду почти 19 минут за игру.

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