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Контракт Знарка со сборной действует до 31 мая, у Витолиньша — до конца апреля

Контракт Знарка со сборной действует до 31 мая, у Витолиньша — до конца апреля
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Федерация хоккея России сообщила о сроках окончания тренеров сборной России — Олега Знарка и Харийса Витолиньша.

«В связи с появившимися в СМИ комментариями относительно тренерского штаба сборной России по хоккею ФХР сообщает:

— контракт главного тренера национальной сборной России Олега Знарка действует до 31 мая 2018 года;
— контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года», — указано в сообщении пресс-службы ФХР.

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