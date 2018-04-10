Контракт Знарка со сборной действует до 31 мая, у Витолиньша — до конца апреля

Федерация хоккея России сообщила о сроках окончания тренеров сборной России — Олега Знарка и Харийса Витолиньша.



«В связи с появившимися в СМИ комментариями относительно тренерского штаба сборной России по хоккею ФХР сообщает:



— контракт главного тренера национальной сборной России Олега Знарка действует до 31 мая 2018 года;

— контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года», — указано в сообщении пресс-службы ФХР.