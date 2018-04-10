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Владислав Третьяк напутствовал сборную России перед ЮЧМ

Владислав Третьяк напутствовал сборную России перед ЮЧМ
Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20

10 апреля президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».

В рамках визита Владислав Александрович напутствовал юниорскую сборную России U18, которая завтра ночью отправится в Челябинск для участия в юниорском чемпионате мира. Президент ФХР пожелал игрокам и тренерскому штабу команды показать красивую игру на домашнем турнире и завоевать медали.

Помимо этого Третьяк встретился с олимпийской и женской юниорской сборными России, которым также пожелал успехов на предстоящих турнирах.

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