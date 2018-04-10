Кузнецов: летом думал завершить карьеру в НХЛ и вернуться в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях болельщиков и новом контракте, который он подписал летом.



«Мне нравится, когда люди ждут от меня большего и я нахожусь под давлением. Два сезона назад, когда набрал 77 очков, мне казалось, что я Иисус. Сейчас у меня больше 80 очков, но я по-прежнему говорю себе: «Давай, ты можешь лучше».



Летом, когда в переговорах по контракту были проволочки, я сидел дома и думал: а не пора ли завершать карьеру в НХЛ? Понимал, если останусь в России на все лето, то не вернусь в Америку. Но главное, что было в голове, – это большой вызов самому себе. Без него никак, если ты играешь здесь, в НХЛ, и хочешь быть лучшим», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Только он и Бобби Халл. Овечкин в 7-й раз лучший снайпер НХЛ — это рекорд Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю, повторив достижение 49-летней давности.