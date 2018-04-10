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«Детройт» оставил Блэшилла на посту главного тренера

«Детройт» оставил Блэшилла на посту главного тренера
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл сохранит пост в следующем сезоне, сообщил генеральный менеджер команды Кен Холланд. Напомним, в текущем сезоне «красные крылья» вновь не сумели попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции.

«Я решил, что оставлю Блэшилла еще на год. Думаю, команда боролась до конца. Надеюсь, несколько молодых игроков из нашей системы усилят команду. Блэшилл отлично поработал с молодыми игроками», – цитирует функционера Detroit Free Press.

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