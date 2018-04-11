Новиков: СКА может сделать шаг назад, чтобы испытать свою молодёжь

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от возможного прихода в СКА Ильи Воробьёва.



«Конечно, с божьей помощью мы выиграли Олимпиаду, и я думаю, что весь тренерский штаб оставил там прилично нервов и здоровья. Сама нагрузка от работы в Питере под контролем серьёзных людей — тоже не сахар. Многие вещи в плане напряжения от работы непонятны, но есть руководство клуба, которое принимает решения.



Что касается Воробьёва, то у него был опыт работы в «Магнитке». Это династия, Пётр Ильич работает в системе СКА. Это нормальные рабочие процессы, и нам остаётся только ждать подтверждения официальной информации. Не исключаю, что будет омоложение команды, и на какое-то время «армейцы» могут сделать шаг назад, чтобы испытать свою молодёжь. А может, дело кончится тем, что Знарок и его штаб останутся работать? Тогда бог им в помощь», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди сборная России? Большой переворот в российском хоккее.