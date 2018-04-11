Юдин: у нас есть два монстра хоккея — Крикунов и Знарок

Серебряный призёр ЧМ-2002, известный в прошлом защитник СКА Александр Юдин поделился мнением о возможной отставке главного тренера питерского клуба Олега Знарка.



«Воробьёв уже стал чемпионом с «Магниткой», это чемпионский тренер. Его папа уже давно в хоккее. Это может быть неплохая перемена. Жалко, что уходит Знарок, он столько наладил. Олег очень помог хоккею, он выиграл чемпионство, всё знает и умеет. Я считаю, что есть два монстра хоккея — это Крикунов и Знарок», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди сборная России? Большой переворот в российском хоккее.