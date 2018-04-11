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Юдин: у нас есть два монстра хоккея — Крикунов и Знарок

Юдин: у нас есть два монстра хоккея — Крикунов и Знарок
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Серебряный призёр ЧМ-2002, известный в прошлом защитник СКА Александр Юдин поделился мнением о возможной отставке главного тренера питерского клуба Олега Знарка.

«Воробьёв уже стал чемпионом с «Магниткой», это чемпионский тренер. Его папа уже давно в хоккее. Это может быть неплохая перемена. Жалко, что уходит Знарок, он столько наладил. Олег очень помог хоккею, он выиграл чемпионство, всё знает и умеет. Я считаю, что есть два монстра хоккея — это Крикунов и Знарок», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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