Кросби — о серии с «Филадельфией»: нужно вынести уроки из дикой серии 2012 года

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз», вспомнив поражение от «лётчиков» в розыгрыше Кубка Стэнли-2012 (2-4 в серии).



«По какой-то причине та серия стала совершенно дикой, вы не увидите ничего подобного еще долгое время. С таким количеством драк и голов, это было безумие. Сложно сравнивать с тем, что есть сейчас, но, разумеется, кое-какие уроки вынести можно», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.