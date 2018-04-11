«Виннипег» — обладатель Кубка Стэнли по версии NHL 18

Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 18 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли. Согласно симуляции, победу в турнире в этом сезоне одержит «Виннипег Джетс». В финальной серии «Джетс» одержат победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:3.



При этом самым ценным игроком плей-офф в NHL 18 был признан форвард Патрик Лайне, набравший 24 (15+9) очков.



Напомним, в прошлом году НХЛ также запускала компьютерный симулятор. Тогда NHL 17 предрекала победу «Нэшвилл Предаторз» над «Монреаль Канадиенс». Однако в реальности кубок выиграл «Питтсбург Пингвинз», одолевший в финальной серии «Нэшвилл».

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