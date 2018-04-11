Денисенко не взяли в юниорскую сборную России. Дикость или тренеру виднее?

Вчера, 10 апреля, стало известно, что один из лидеров юниорской сборной России Григорий Денисенко пропустит домашний чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Челябинске и Магнитогорске. Главный тренер команды Александр Зыбин мотивировал это решение травмой хоккеиста, однако сам Григорий опроверг это заявление и сообщил, что готовится принять участие в финале Кубка Харламова. По одной из версии, нападающего «Локомотива» отцепили от состава сборной за жёсткие силовые приёмы против форварда СКА Николая Прохоркина в серии Кубка Гагарина и нападающего санкт-петербургского «Динамо» Владимира Барабанова в полуфинале Молодёжной хоккейной лиги.

Тренер России U18: Денисенко вряд ли сыграет на чемпионате мира, у него травма

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению не брать Денисенко на юниорский чемпионат мира?»

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