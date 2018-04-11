Санкции США против Тимченко и Ротенберга могут сорвать матчи НХЛ в Финляндии

Проведение двух матчей регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Виннипег Джетс» в Хельсинки находится под вопросом, информирует Ilta Sanomat.

Они должны состояться 1 и 2 ноября на «Хартвалл Арене». Все билеты на матчи проданы, но их проведение пока согласовано не на 100%. Дело в том, что в санкционные списки США входят совладельцы арены – российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. 6 апреля в списки было добавлено ещё 24 человека, включая двоюродного брата Романа Ротенберга Игоря.

Отмечается, что им принадлежит 45% акций, что меньше порогового значения 50%, при котором контрагенты считаются подпадающими под санкции. Тем не менее в структуре собственности компании предусмотрено наличие разных классов акций с разными полномочиями, что теоретически может создать затруднения в работе с американскими компаниями.

«Мы должны прояснить этот вопрос. Мы не занимаем никакой политической позиции, если мы не нарушаем законы и постановления, то не видим проблем. Когда мы проводили на этой арене выставочные матчи перед Кубком мира, то запрашивали разрешение у властей США. Оно было получено, и мы уверены, что и на этот раз его получим», – сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.