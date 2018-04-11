Ерёменко: в «Салавате» получил игровое время, которое хотел получать в Казани

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко вспоминает чемпионство «Салавата Юлаева» 10-летней давности и рассказывает о причинах, которые побудили его перейти тогда из «Ак Барса» в Уфу.

«У меня самые положительные эмоции от этой даты, достижения останутся на века. Те годы, которые я провёл в Уфе, незабываемые. Был профессиональный подбор игроков, люди подобрались хорошие. Всё сошлось, мы были едины. Победа над Казанью в полуфинале была самая незабываемая.

Гол Терещенко в овертайме? Это была радость, не сравнимая ни с чем. Приходя в Уфу из Казани, мы хотели обыграть эту команду, понимали что уровень «Ак Барса» очень высок. Нам надо было пройти эту команду, и, слава богу, у нас это получилось. Гол Алексея Терещенко — один из незабываемых в моей карьере.

У каждого были определённые причины перехода из Казани в Уфу. Понятно, что есть у кого-то финансовая составляющая, но если касаться меня, то я хотел играть. Я получил в «Салавате» то игровое время, которое хотел получать в «Ак Барсе», – сказал Ерёменко в интервью «Спорт Бизнес Online».