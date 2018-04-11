Срок восстановления Владимира Тарасенко займёт до шести месяцев

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит от четырёх до шести месяцев, сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг. Российский форвард перенесёт операцию на плече, после чего будет проходить курс восстановления. Это означает, что Тарасенко имеет шанс поправиться к началу тренировочного лагеря в сентябре. В худшем случае хоккеист должен восстановиться к старту нового сезона НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 80 матчах при показателе полезности "+15" и 17 минутах штрафного времени.