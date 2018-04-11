Р. Якупов: «Нефтехимик» сохранил костяк и вместе с Назаровым ищет иностранцев

Директор, генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Для нас очень важно было сохранить костяк состава текущего сезона. На сегодняшний день продлены контракты с вратарем Ильёй Ежовым, полевыми игроками Андреем Нестрашилом, Маратом Хайруллиным, Богданом Якимовым, Павлом Здуновым, Ильёй Аркаловым, Алексеем Волгиным, Рафаэлем Бикмуллиным. Если учесть, что у Дмитрия Огурцова, Александра Брынцева, Ильдара Шиксатдарова, Павла Куликова, Павла Порядина, Камиля Фазылзянова действующие контракты с клубом, то можно сказать, что эту задачу мы выполнили. Согласно регламенту КХЛ мы сделали квалификационное предложение Андрею Сергееву, Дамиру Шарипзянову и Александру Авцину.

На днях подпишем новые контракты с нашими воспитанниками – игроками МХК «Реактор». Мы в постоянном контакте с главным тренером Андреем Назаровым и внимательно прослеживаем американский и европейский рынки хоккея. О новичках-иностранцах, которые пополнят команду, объявим в мае», — цитирует функционера пресс-служба клуба.