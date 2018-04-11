Фетисов: в КХЛ два-три клуба жируют, а больше половины не получают зарплат

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал положение дел в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас ещё осенью мы знаем, кто будет бороться за кубок Гагарина весной. Даже три-пять лет назад такой предсказуемости не было. Неправильно, если два-три клуба-олигарха жируют, а больше половины лиги при этом не получают зарплат. Нужно обеспечить равные возможности. В 2004 году, когда появилась идея, был заложен другой принцип – создать 10-12 команд, куда мы могли бы аккумулировать весь ресурс. Чем больше команд, тем ниже уровень игры», — цитирует Фетисова журнал «Собеседник».