«Амур» заключил новый контракт с Иваном Беляковым

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Иваном Беляковым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

20-летний нападающий перешёл в хабаровский клуб в 2016 году из «Атланта». В сезоне-2017/18 большую часть времени хоккеист провёл в составе клуба Молодёжной лиги «Амурские тигры». Беляков принял участие в 40 встречах МХЛ, в которых набрал 27 (6+21) очков. Также нападающий сыграл восемь матчей за основу в КХЛ и не отметился результативными баллами.