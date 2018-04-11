«Салават» объявил о назначении Николая Цулыгина главным тренером

«Салават Юлаев» объявил о назначении Николая Цулыгина главным тренером, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления.

Цулыгин был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в апреле после отставки Эркки Вестерлунда.

В текущем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» в плей-офф дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил челябинскому «Трактору» в серии со счётом 3-4.

Цулыгин в качестве игрока выступал за «Салават», московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», нижнекамский «Нефтехимик», московское «Динамо» и другие клубы.