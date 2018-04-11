Защитник «Номада» Дамир Рыспаев зацепил игрока соперника на раскатке перед игрой

Перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана защитник «Номада» Дамир Рыспаев во время раскатки зацепил игрока обороны «Арлана» Владимира Малевича.

Рыспаев подкатился к Малевичу со спины и подсёк его клюшкой, после чего подъехал к нему через некоторое время и совершил движение плечом.

32-летний Малевич известен своими выступлениями в КХЛ. Он защищал цвета «Нефтехимика», «Витязя», «Атланта», «Торпедо», «Сочи», «Югры» и «Амура».

Видео момента можно посмотреть на клубном канале «Арлана» в YouTube.