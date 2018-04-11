Источник: Роман Савченко и Талгат Жайлауов покинут «Барыс»

Защитник Роман Савченко не сыграет за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира в первом дивизионе и покинет «Барыс», сообщает Шайба.kz. Также клуб из столицы Казахстана покинет нападающий Талгат Жайлауов.

29-летний защитник в 49 матчах регулярного чемпионата-2017/18 КХЛ набрал 11 (4+7) очков. В составе астанинского клуба он провёл 10 сезонов.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний форвард провёл 43 матча, в которых забросил 9 шайб и сделал 5 результативных передач. Игрок защищал цвета астанинского клуба на протяжении 11 лет.