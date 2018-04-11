Таварес склоняется к новому контракту с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес подтвердил, что хочет остаться в нынешнем клубе, но при этом не будет спешить с подписанием соглашения.

«Совершенно понятно, на что я надеюсь. Я уже говорил об этом. Но я также должен принимать во внимание моё положение и отталкиваться от этого. Мне нравится здесь. Люди, команда, клуб очень тепло ко мне относятся. С самого начала здесь всё было на высшем уровне. У команды есть будущее, её ждут великие дела, есть перспективы. Мне надо взять паузу, подумать, как поступить, чего я хочу», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

27-летний форвард станет свободным агентом 1 июля. В нынешнем сезоне капитан «Айлендерс», не попавших в плей-офф, в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафа.