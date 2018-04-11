Жайлауов: прохожу обследование, поэтому моей фамилии нет в списке списке сборной

Нападающий «Барыса» Талгат Жайлауов не попал в заявку сборной Казахстана на чемпионат мира. Причиной тому послужили небольшие проблемы со здоровьем игрока, сообщается на официальном сайте клуба.

По информации других источников, форвард покинет состав клуба, за который выступал на протяжении 11 сезонов.

Источник: Роман Савченко и Талгат Жайлауов покинут «Барыс»

«Я прохожу дополнительное медицинское обследование, нахожусь не в Казахстане, поэтому моей фамилии нет в списке сборной. Понимаю, что не лучшее время для обследования, но это жизнь! Всегда выступал за сборную с желанием и патриотизмом, в этот раз я готовился ехать вместе с командой. Спасибо всей сборной, что вошли в моё положение! Мои пожелания сборной? Удачи! Как говорится, идите и бейтесь. Буду болеть за парней. Поддержка в любой ситуации необходима сборной, будьте одной командой», — приводит слова Жайлауова официальный сайт «Барыса».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний форвард провёл 43 матча, в которых набрал 14 (9+5) очков.