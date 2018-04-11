Дуайер: игроки привыкли, что у них может быть тренер, не говорящий по-русски

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о своём первом сезоне в Беларуси и ожиданиях от нового года.

«После окончания сезона мы хорошо пообщались с руководством, у нас сложились неплохие отношения. Поэтому подписание нового контракта было лишь делом времени. Мы чувствовали поддержку весь сезон. Определённо это ценю и я сам, и весь наш тренерский штаб. Нам повезло в этом плане. Мы хотим быть командой, которая играет в плей-офф регулярно, это постоянная цель. Нам нужно расти, и мы жаждем побед.

С первого дня я не видел хоть какой-то сложности в коммуникации. Все поддерживали меня, игроки привыкли, что у них может быть тренер, не говорящий по-русски. И хоккей остаётся хоккеем, в этом не было проблемы. Мои помощники проделали отличную работу в том, чтобы доносить до игроков правильные сообщения», — приводит слова канадского специалиста официальный сайт КХЛ.



В начале июля 2017 года Горди Дуайер после двух сезонов в «Медвешчаке» был назначен главным тренером минского «Динамо». В первый год минчане не смогли пробиться в плей-офф, тем не менее в апреле клуб продлил контракт с канадским специалистом на один сезон.